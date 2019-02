Si svolgerà fra il 5 e l'11 marzo l'iniziativa "Migranti, sicurezza: un tema che ci riguarda" organizzata da Amnesty International di Merate, Progetto Osnago, Circolo Arci LaLoCo di Osnago e Il Pellicano di Osnago con il patrocinio del Comune di Osnago.

A un paio di mesi dall'entrata in vigore del "Decreto Sicurezza" e dopo la monopolizzazione sul tema della "emergenza sicurezza" le associazioni hanno condiviso alcune riflessioni che hanno portato alla necessità di organizzare una serie di dibattiti pubblici di informazione e approfondimento presso la Sala Consiliare del Centro Civico "Sandro Pertini" in via Rimembranze a Osnago.

Le iniziative programmate

Martedì 5 marzo ore 20:45 - Decreto salvini e strumenti dell'accoglienza: quale sicurezza? quale integrazione?

Intervengono:

Duccio Facchini - giornalista di Altreconomia, autore del libro "Alla deriva"

Pedro Di Iorio - responsabile Servizio Accoglienza Immigrati della Caritas Ambrosiana

Avv. Livio Neri - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Lunedì 11 marzo ore 20:45 - I nuovi centri per i migranti: diritti negati creano sicurezza?

Intervengono:

Rosy Battaglia - giornalista di Valori.it, autrice del dossier sui costi dell’accoglienza dei migranti

Paolo Pobbiati - ex presidente di Amnesty International Italia

Filippo Galbiati - sindaco di Casatenovo e presidente dell'assemblea dei sindaci del distretto Ats Brianza