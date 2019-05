"Insieme per Dervio" incontra la cittadinanza

Due iniziative per la campagna elettorale della lista "Insieme per Dervio" con candidato sindaco Davide Vassena. Giovedi 23 alle ore 15 presso la sala consiliare del municipio si terrà un incontro informale aperto soprattutto alla popolazione anziana (ma possono parteciparvi tutti) per presentare il programma della lista e soprattutto quanto previsto nel settore dei servizi alla persona.

La sera stessa di giovedi, alle 20.45 sempre presso la sala consiliare, si terrà invece l'incontro "Proposte a confronto - Facciamo chiarezza sui programmi" dove i candidati della lista “Insieme per Dervio” saranno a disposizione dei cittadini per fare quel confronto pubblico tra le proposte dei due schieramenti «che l'altra lista - spiega Vassena - con una scusa non ha voluto accettare. Noi invece lo faremo con chiarezza e trasparenza, per spiegare la bontà delle nostre proposte ma anche qualche contraddizione che emerge dalle proposte concorrenti. È quello che chiamano democrazia».