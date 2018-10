44^ Interlaghi nel Golfo di Lecco

Per Interlaghi e Interlaghina un 2018 tra conferme e novità

„Si svolgerà nel weekend il 44° Campionato Invernale Interlaghi - Trofeo Canottieri Lecco, in programma nelle giornate del 27 e 28 ottobre.

Una regata nel Golfo di Lecco divenuta negli anno un appuntamento tradizionale e prestigioso, particolarmente impegnata in questo 2018 per la salvaguardia delle acque minacciate dall'inquinamento da plastiche. La Prova è la firma della "Charta Smeralda" aderendo al progetto One Ocean Foundation.

Le classi ammesse all'Interlaghi saranno: J24, H22, Platu 25, Fun, Meteor, Orza 6, Orc A, B e C. Le prove saranno un massimo di 6 (sei), tre al giorno, con la possibilità di una prova di scarto dopo averne disputate quattro.

Si comincerà sabato 27 ottobre, alle 8.30, con la prima prova, cercando di sfruttare il Tivano, vento da Nord. Poi si continuerà, nel caso servisse, nel pomeriggio con la Breva, vento da Sud. Alle 19 l’apericena da "Chef Alberto" per i regatanti. Domenica 28 tutti in acqua alle 8.30 per la fase conclusiva. Alle 14.30 le premiazioni sul terrazzo della Canottieri Lecco.

“