Io Sono.Solo.Amleto

Come si fa a "uccidere un padre che è già morto"? Che di vendicarlo proprio non si ha voglia... Bisogna davvero "ereditarne il nome" e seguirne i passi sulla terra? O meglio risolversi a lasciarlo riposare sotto quella terra e seguire i propri passi, rischiando pure di sparire? Da queste e altre domande, l'interprete di Amleto parte per indagare i propri confini.

Il progetto parte dal testo shakespeariano per attraversare i dubbi che fondano il nostro tempo: il mito di Amleto incarna perfettamente il travaglio della crisi di conoscenza contemporanea. Siamo noi a essere Amleto: sopraffatti dal Pensiero, impossibilitati all'Azione.

Una riflessione sull'Identità. La Solitudine. L'Arte.

