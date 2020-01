Calcio, Under 19: Lecco-Svizzera

Lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco è stato scelto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio per ospitare la Nazionale Under 19, che mercoledì 12 febbraio 2020 alle 14.00 incontrerà la formazione Svizzera in un test amichevole, per un appuntamento che rappresenta un momento molto importante del percorso di crescita dei ragazzi, così come sottolineato anche dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

«Dopo quasi quattro anni dall’ultimo appuntamento internazionale – sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello – la città di Lecco e il suo stadio tornano protagonisti di un incontro che supera i confini locali, ospitando questa partita amichevole. Speriamo che questo sia solo il primo di una nuova serie di incontri di respiro internazionale».

«Siamo felici – commenta il Direttore Generale della Calcio Lecco 1912, Angelo Maiolo – che la nostra struttura sia stata valutata all’altezza di questa responsabilità. In occasione della partita ci auguriamo di vedere, sugli spalti, tanti giovani studenti e sportivi, pronti a tifare i campioni di domani».

«È un onore per la delegazione di Lecco – sottolinea il delegato provinciale della FIGC Giovanni Colombo – poter ospitare l’incontro di una Nazionale. Come delegazione saremo sempre vicini alle istituzioni, al Comune di Lecco in particolare e in questo caso alla Calcio Lecco, e saremo sempre pronti a dare il nostro contributo per eventi di livello internazionale, che danno lustro alla città di Lecco».

L’ingresso allo stadio in occasione dell’incontro di mercoledì 12 febbraio sarà gratuito.