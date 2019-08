Politecnico: aperta ItLug, la due giorni dedicata al mattoncino più famoso del mondo

Centosettantatrè espositori, che provengono da tutta Italia e dall'estero (Germania, Francia, Svizzera e per la prima volta Regno Unito), vi attendono al Politecnico di Lecco per ItLug 2019, la consueta fiera lecchese dedicata al Lego, il mattoncino più famoso del mondo. Il Campus ha aperto le porte ai visitatori alle 11 di sabato 3 agosto per la due giorni, che si tiene in un fine settimana un po' più sacrificato rispetto alle edizioni precedenti, ma ha comunque richiamato un gran numero di artisti e persone per la "prima". A fare gli onori di casa Virginio Brivio, sindaco di Lecco, Vico Valassi, presidente di UniverLecco, e Marco Chiappa, organizzatore dell'evento.

Più di 4.000 metri quadri dedicati all'esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini. Gli espositori sono arrivati al "Poli" per presentare costruzioni dalle tematiche più disparate: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora. Gli organizzatori hanno confermato, tra le attività, il torneo di "sumo robotico", il concorso CreActive dedicato ai bambini dai sei ai dodici anni, i laboratori.

Gli orgari di apertura: