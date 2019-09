Roberto Keller alla Libreria La Volante

Una casa editrice indipendente nata nel 2005 nelle vicinanze di Rovereto e riconoscibile per la qualità dei suoi libri, sia nei contenuti che nella forma. Keller Editore si racconta e lo fa attraverso le parole di colui che sin dall'inizio la dirige, Roberto Keller, giovedì 26 settembre alle 21 ospite de La Libreria Volante di Lecco.

Un nuovo appuntamento, questo, con "La valigia dell'editore", il format che vede la libreria di via Bovara accogliere coloro che i libri li editano, come di consueto messi di fronte a una scelta: quali volumi del loro catalogo, dieci in tutto, porterebbero in valigia su un'isola deserta. Un evento che, data la collocazione e l’identità di confine che caratterizza la casa editrice trentina, si inserisce perfettamente nel cartellone di Immagimondo, il festival di viaggi, luoghi e culture promosso da Les Cultures Onlus e in programma proprio in queste settimane.

Attenzione al tema del confine

Una casa editrice, quella protagonista giovedì sera, che sin dagli albori si è occupata di traduzione, andando a pescare in quell'ampio bacino di letterature e culture che è la Mitteleuropa e puntando l’attenzione proprio sul tema del confine, concetto che esula dai tracciati politici e che, come sottolineano da Keller Editore, «si muove in un ambito profondo e indefinibile, è confronto e opportunità, è a tratti passato doloroso e investimento per il futuro, è qualcosa sempre pronto a riaffiorare e allo stesso tempo espressione di sintesi inattese». Un fiume, questa la metafora, che percorre terre diverse, ne raccoglie i minerali e in seguito li scioglie in un’acqua che si fa diversa.

La serata lecchese sarà quindi l'occasione per conoscere la casa editrice dall'interno, apprezzarne le scelte e i valori e comprenderne la linea editoriale, da sempre orientata verso titoli dalle idee forti e capaci di trasmettere, nei temi e nella scrittura, la complessità del mondo che viviamo.

«Siamo molto felici - commenta Shantala Faccinetto, titolare della libreria - di riproporre una formula che ci sta particolarmente a cuore: la Valigia dell'editore, un modo per conoscere tutto quello che sta dietro e dentro a una casa editrice. Attraverso dieci libri del suo catalogo - quelli che per lui sono imperdibili e che porterebbe con sé su un'isola deserta - Roberto Keller ci racconta com'è nata questa casa editrice indipendente di Rovereto, con cui condividiamo l'amore per le montagne e per la letteratura Mitteleuropea. Ed è proprio per questo sguardo sulla cultura di confine che l'evento è inserito anche nel festival Immagimondo».