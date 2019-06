Konrad il brianzolo a Molteno

L'Amministrazione Comunale di Molteno organizza la presentazione del libro "Dieci Comandamenti per una vita da brianzolo", volume che trae spunto dai video del personaggio di "Konrad il Brianzolo", in cui si raccontano comportamenti, principi, valori, abitudini e fissazioni di coloro che vivono in Brianza.

La serata si terrà sabato 29 giugno, ore 21, presso il parco di Villa Rosa, via San Giorgio 1. L'ingresso è libero.

Durante la serata il servizio di ristoro sarà a cura della trattoria-pub "Alberghett" di Molteno.