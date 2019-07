La Remada 2019

Torna uno degli appuntamenti più attesi e amati dell'estate, non soltanto ad Abbadia Lariana ma in tutto il territorio e oltre. Domenica 21 luglio si svolgerà la tradizionale "Remada", manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o pagaia giunta quest'anno alla 33^ edizione.

A organizzare l'evento remiero è il Centro Sport Abbadia, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e la collaborazione del Circolo Arci, inserendolo in una manifestazione di quattro giorni, che scatta giovedì 18 luglio al Parco Ulisse Guzzi e terminerà domenica 21 luglio. Non mancheranno buona musica e cucina per intrattenere i numerosi avventori del parco.

Nel corso de "La Remanda" si svolgerà anche la spettacolare regata delle famose "Lucie", le tradizionali imbarcazioni del Lario.

Il programma

Giovedì 18 luglio

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21 - "Remando con i bimbi" Serata per bambini con spettacolo

Venerdì 19 luglio

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21.00 - Serata danzante con duo "Blu Movida"

Sabato 20 luglio

ore 12.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21.00 - Serata musicale con “Rosy e Ruà”

Domenica 21 luglio

ore 8 ore 9.30 Ritrovo e iscrizioni Parco Ulisse Guzzi - Chiusura iscrizioni

ore 10 Partenza a mezzo segnale acustico - Premiazioni al termine della manifestazione

ore 12.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21.00 - Serata danzante con "Piero e Andrea"

A tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio all'iscrizione. La quota di iscrizione è di 12 euro per ogni passeggero che prenderà posto sull'imbarcazione. Per informazioni: info@csabbadia.it - www.csabbadia.it.