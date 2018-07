Lake Como Film night, film d'autore dal tramonto all'alba

Dopo un percorso di cinque anni che ha toccato i più significativi luoghi del Lago e della Città, il Lake Como Film Festival - totalmente rinnovato nei luoghi e nella struttura - approda a Villa Erba con Lake Como Film night, un pomeriggio e una notte di grande cinema (ma non solo) nello splendido scenario che fu dimora di Luchino Visconti.

Una proposta di qualità incentrata sul fascino dei luoghi reali e virtuali, dove le suggestioni naturali e le sedimentazioni culturali proprie del territorio, come di paesi lontani, vogliono essere spunti di riflessione per gli appassionati di cinema e non.

Nella kermesse confluiranno, suddivise nei suggestivi spazi della villa e del parco, le fascinazioni visive e sonore del cinema di paesaggio: un grande evento che declina le diverse forme di arte visiva mescolando la qualità dei contenuti con la dimensione del grande evento, per far vivere al pubblico in modo immersivo uno scenario unico per la sua natura e la sua storia.

L'evento, organizzato dall'Associazione Lago di Como Film Festival in collaborazione con Villa Erba Spa e con il supporto del Comune di Como, Comune di Cernobbio e Camera di Commercio di Como vuole creare un palcoscenico sorprendente in cui vivere e far vivere un luogo tra paesaggio e cinema unico al mondo: dodici ore per il grande pubblico a ingresso libero (con prenotazione su Eventbrite.it) per perdersi e immergersi nella villa storica, nel parco e nel padiglione moderno, alternando film, proiezioni, momenti musicali, video arte, realtà virtuale e molto altro.

In più, astri allineati per la notte del 27 luglio: ci sarà l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo, e sarà completamente visibile a occhio nudo. Nell'area con ampia visuale tra lago, monti e cielo saranno presenti telescopi per l'osservazione dell'eclissi lunare.

Rimanendo sulla Terra, ospite d’onore delledizione 2018 di Lake Como Film Night sarà l'attrice italiana Jasmine Trinca, protagonista del film "Un giorno devi andare" (2013). Giorgio Diritti, che ne è il regista, era stato il primo ospite della prima edizione del Festival, proprio nel 2013: un felice incrocio di presenze che tracciano la storia della manifestazione.

La proiezione è in programma il 27 luglio alle ore 21 su grande schermo nel padiglione centrale.