"Laorca, Borgo Incantevole" aiutiamola a vincere con il nostro voto online

Fino al 28 di febbraio si può ed aiutare a vincere "Laorca, Borgo Incantevole", scatto del fotografo lecchese Mauro Lanfranchi in gara nel concorso organizzato dal Touring Club Italia. Per farlo, è sufficiente cliccare qua.

Borghi d'Italia, concorso fotografico del Touring Club. I vicoli labirintici di un borgo che all’improvviso si aprono su un fantastico panorama. La magia dei piccoli paesi sul mare quando all’alba si sentono solo i versi dei gabbiani e il rumore delle onde. I momenti di festa in cui tutte le piccole comunità scendono in piazza, facendo rivivere ogni volta tradizioni centenarie.

Il concorso partito nel 2017 e fino al 28 di febbraio 2018. Anno che il Ministro dei beni e attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha dedicato ai borghi in Italia rappresenta un’opportunità per quelle piccole e piccolissime capitali di saperi e di arte che possono essere il cardine per la crescita di un turismo rispettoso dell’ambiente, con una valorizzazione del loro patrimonio artistico, naturale e umano.

Mauro Lanfranchi fotografo lecchese già riconosciuto con diversi premi di fotografia, ora in gara con su fotografia: Laorca, Borgo Incantevole.

Il Touring Club con questo concorso gratuito ha chiesto di realizzare scatti dove deve apparire chiara ed evidente l'unicità che caratterizza tanti borghi italiani con meno di 15mila abitanti. Naturalmente valgono le frazioni degli stessi Comuni, se con meno di 15mila abitanti, le borgate, i piccoli nuclei abitativi.

Le sezioni del concorso, con relativi premi, sono tre: la sezione “community”, che assegnerà 10 premi a insindacabile giudizio della giuria tra le 100 foto più votate sul sito (per votare, basta registrarsi al sito stesso); la sezione “giuria”, che sceglierà le tre foto più belle tra tutte quelle inviate e pubblicate sul sito; e la sezione “Bandiere arancioni”, che premierà le tre foto più belle che ritraggono i 224 borghi insigniti dal Touring con la Bandiera arancione. I criteri con cui la giuria di giornalisti e fotografi giudicheranno gli scatti saranno originalità, attinenza al regolamento e al tema proposto, qualità tecnica.