Dopo 2 anni di inattività e dopo grande e costante richiesta Lario Parkour tornerà ad esistere in questi 2 giorni di immersione totale nella pratica e nella condivisione.

Lario Parkour: il programma

SABATO 12 OTTOBRE

8.30 - accoglienza e iscrizioni (ritrovo presso Centro Sportivo - via Pra Magno)

9.30 - warm up e workshop

12.30 - pausa pranzo

14.30 - warm up e workshop

19.00 - fine sessioni



DOMENICA 13 OTTOBRE

8.30 - accoglienza e iscrizioni

9.00 - warm up e workshop

12.30 - pausa pranzo

14.30 - warm up e workshop

17.30 - Q&A

18/18.30 - merenda e fine meeting



COSTO

1 giorno - 30euro

2 giorni - 45 euro



LOGISTICHE

Sarà possibile utilizzare bagni e docce del centro sportivo (via pra magno), e pernottare nello stesso la notte tra sabato e domenica.



Per coloro che arrivano da più lontano è possibile pernottare presso il centro sportivo anche la notte tra venerdì e sabato.



-L'evento è aperto a tutti, dal praticante esperto al completo principiante.

-Per ragioni organizzative la partecipazione è consentita solo a ragazzi/e che hanno compiuto il 15esimo anno di età.

-Sarà necessaria la firma di un genitore in caso di MINORENNI.