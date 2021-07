"Musica per un sogno" al Lavello

Il monastero di Santa Maria del Lavello ospiterà il concerto "Musica per un sogno". L'appuntamento è per domani, venerdì 23 luglio alle ore 21, nel complesso religioso in riva all'Adda a Calolziocorte. Si esibiranno il baritono Giuseppe Capoferri e Loris Perego al pianoforte. Il dottor Giorgio Appolonia guiderà il pubblico all'ascolto.

L'iniziativa è organizzata dall'assessorato agli eventi guidato da Cristina Valsecchi in collaborazione con la Pro loco Calolzio. È necessaria la prenotazione contattando il numero 392 4159614 oppure la biblioteca allo 0341 643820. In caso di pioggia il concerto si terrà all'oratorio di Sala. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

