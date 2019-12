Al Lavello la presentazione del libro dedicato a Pio Manzù, designer di transizione

Sabato 14 dicembre il monastero del Lavello ospiterà la conferenza dal titolo «Pio Manzù - Designer di transizione». Nell’occasione verrà presentato il volume sull’opera dello stesso Manzù, anche in occasione della recente riverifica critica sulla sua opera.

L’interessante iniziativa, incentrata sulla figura del celebre designer bergamasco Pio Manzù (1939-1969), è organizzata dal Comune di Calolziocorte, dalla Biblioteca “Caterina Cittadini” e dalla Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello guidata da Daniele Maggi, con la collaborazione della Fondazione Manzoni Arte e Design.

Durante l’incontro interverranno il figlio di Manzù, Giacomo Manzoni, presidente della Fondazione ed Eugenio Guglielmi, già docente di Estetica presso la facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Firenze, in qualità di moderatore della serata. L’appuntamento è alle ore 21.00 presso la sala conferenze del Monastero del Lavello in via Padri Serviti 1. L'ingresso è libero.