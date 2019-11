Show cooking con la Top Chef al Lavello

Dopo il successo dello scorso anno un nuovo appuntamento a Calolzio con la Top Chef Cinzia Fumagalli. Nel ricco calendario di iniziative proposte al monastero del Lavello per le prossime settimane spicca anche il "Christmas show cooking" che vedrà salire in cattedra, con lezioni gastronomiche e gustosi suggerimenti per le festività, la nota chef lecchese già protagonista di trasmissioni televisive nazionali.

L'appuntamento è per sabato 16 novembre alle ore 15 nel complesso religioso in riva all'Adda. L'ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria (per info e adesioni è possibile contattare i numeri 0341 643820 e 392 4159614). L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Calolziocorte, in particolare dall'assessorato ad associazioni ed eventi guidato da Cristina Valsecchi, e dalla Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello.