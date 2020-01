Sabato 8 febbraio (ore 15) la Pista di Pattinaggio di Lecco XXL chiude in bellezza il calendario di eventi collaterali con "Le chiacchiere golose in pista". Lo staff della pista del ghiaccio in piazza Garibaldi a Lecco regalerà ai visitatori il tipico dolce di Carnevale, per un pomeriggio in famiglia di gusto e divertimento. La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL, che ha superato le 30mila presenze nelle scorse settimane, è aperta al pubblico fino al 10 febbraio dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 in quelli feriali.

Un velo rosso e festoso continua così a circondare piazza Garibaldi, con pattinatori di ogni età a divertirsi in una pista nuova e professionale, ideata e costruita su misura per i lecchesi. «Il prossimo evento collaterale - racconta Ferdinando Uga, direttore della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL - chiude in bellezza la nostra programmazione: durante le “Chiacchiere golose in pista” regaleremo il classico dolce carnevalesco a chi sfreccerà sul ghiaccio di piazza Garibaldi». La pista di pattinaggio è aperta in piazza Garibaldi a Lecco fino al 10 febbraio, dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 in quelli feriali. «La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL – prosegue Ferdinando Uga – è quest’anno “più grande che mai”: così recita il nostro motto di quest’edizione, che riflette l’intenzione di migliorare una struttura già molto amata dai cittadini, come dimostra il record di 30.000 presenze registrato già a gennaio». Un nuovo impianto di illuminazione all’avanguardia e altre accortezze aggiungono ulteriore smalto alla Pista di pattinaggio di Lecco XXL, ideata sia per un pubblico “professionale”, sia per divertirsi in spensieratezza. «Amando molto il pattinaggio e gli sport invernali, i lecchesi sono molto esigenti: per questo abbiamo realizzato una struttura di circa 700 metri quadri complessivi, con più spazio per pattinare sul ghiaccio rispetto all'anno scorso e realizzata su una struttura in legno che permette di posizionarla perfettamente in piano. E, come sempre, affianchiamo questo tipo di esperienza a un calendario di eventi collaterali con un’attenzione particolare ai pattinatori più piccoli».

