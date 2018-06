La Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco, in collaborazione con la Filarmonica Fiati città di Seregno, è lieta di presentare il concerto estivo "Le Grandi Battaglie", diretto dal Maestro Mauro Bernasconi. Un grande evento, con la partecipazione di circa 80 musicisti, che vi trasporterà con la grande musica con le arie ispirate a famose ed importanti battaglie nel corso della storia, condotti dalla voce di Maurizio Pancotti. L'evento avrà luogo in Piazza Garibaldi Venerdì 22 Giugno 2018 alle ore 21, con ingresso libero e posti a sedere a disposizione. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

