Calcio, Serie D: Lecco-Borgaro Nobis

La Calcio Lecco 1912 riceve, in anticipo, il Borgaro Nobis ultimo in classifica. La vicecapolista, almeno in attesa del recupero di Savona, ha tutto da perdere: i piemontesi, aldilà di una classifica disastrosa, non sono una formazione da buttare; dall'altra parte, ci sono le assenze pesanti di Pèrez, Ruiu, Carboni, Segato e Lella a livellare una gara che, sulla carta, avrebbe poco senso d'esistere ai fini del pronostico. Novanta minuti tutti da vivere, che potrebbero riproprorre i blucelesi sopra la Sanremese, oggi capolista e attesa, domenica, da una non semplice trasferta a Sestri Levante.