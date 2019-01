Calcio, Serie D: Lecco-Casale

Altro giro, altro big match al "Rigamonti-Ceppi". La Calcio Lecco 1912, capolista del Girone A di Serie D in vantaggio di dieci punti sul trio di seconde classificate, attende il Casale, a quota 38 punti insieme a Sanremese e Savona (impegnate nell'altro scontro diretto di giornata). La squadra guidata da mister Marco Gaburro ha la piena intenzione di mettere una pietra tombale sul campionato, finora condotto in maniera autoritaria da prima della classe. Di fronte ci sarà una squadra solida, battuta sin qui solo dai blucelesti, privata di due elementi fondamentali come capitan Bettoni e Coccolo.

I biglietti saranno venduti presso la sede di via Don Pozzi e presso The Shamrock Irish Pub di via Parini.