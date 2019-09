Corsi e laboratori insieme al circolo Arci di Lecco

Ripartono anche quest’Anno le attività di Educazione Popolare del Circolo Arci EduPop di Lecco: corsi, seminari, laboratori e workshop organizzati su differenti tematiche per i Soci dell’Associazione. «Apertura verso differenti culture, sviluppo della creatività e dell’espressività individuale, cura di sé stessi - spiegano gli organizzatori - è questa la proposta dell’Arci per affrontare un contesto sociale in costante evoluzione, investendo il proprio tempo libero in attività di formazione utili a vivere consapevolmente la società, per essere cittadini attivi e capaci di cambiare il proprio contesto di vita». Si tratta di una proposta formativa e culturale popolare, accessibile, strutturata a costi contenuti per promuovere la diffusione di un «Sapere plurale e la difesa del diritto alla Cultura di tutti e per tutti, in cui le varie discipline di insegnamento vengono affrontate in modo non istituzionale ma secondo modalità creative e socializzanti. Un progetto formativo di qualità dunque, costruito da docenti qualificati siano in grado di dar vita a un’offerta diversificata e sempre viva».

L’offerta formativa spazia dalle lingue straniere, con insegnanti qualificati e madrelingua, al benessere, con un’offerta che spazia dalle discipline olistiche a quelle di movimento, con un’attenzione particolare alle donne, alla cucina dove è possibile sperimentarsi in ambiti sia tradizionali che esotici e innovativi, attenti alla salute e al consumo critico. «In ultimo, quest’anno - fanno sapere i responsabili dell'Arci di Lecco - daremo grande spazio alla creatività alla con la nascita di un'iniziativa ad essa dedicata dove insegnanti qualificati propongono attività utili sia a potenziare le capacità espressive di ciascuno che a fornire utili suggerimenti per migliorare tecniche e modalità di lavoro. Per principianti e non, un'occasione per condividere insieme agli altri la passione per le discipline pittoriche e plastiche».

Lo spazio si trova presso il Circolo Arci Promessi Sposi di viale Lombardia n.7 ed è prevista per sabato 5 ottobre dalle 14 alle 18 una giornata di open day, per incontrare gli insegnanti e avere un piccolo assaggio di tutte le discipline proposte. «Un’offerta formativa dunque utile per imparare incontrandosi - concludono i promotori - per uscire dalla propria comfortzone e mettersi in gioco, facendo emergere le proprie potenzialità nascoste e sviluppare le proprie passioni: per “uscire dal guscio”».

Tutti i corsi proposti

Cucina: Cucina base, cucina vegana e glutenfree con Domenico Giomo e Annamaria Irmici; Cucina spagnola con Victoria Perez; Cucina orientale, cinese e thailandese con Li Mei Mei e Piyada Sridaruksa; Cucina lombarda tradizionale, Cuciniamo per le feste con mamme e bimbi; Erboristeria con Rosanna Macchini; Riconoscimento e uso piante officinali con Davide Borin, botanico.

: Inglese con Massimiliano Migliarese; Francese con Maryline Dupont; Tedesco con Margret Umbreit; Spagnolo con Lorena Murane; Russo con Inna Gousselnikova; Cinese con Li Mei Mei; Giapponese con Sara Manenti Benessere: Yoga con Chiara Airoldi; Pilates con Miranda Valentini; Tecniche di massaggio Base con Renato Motta; Bagni di gong con Fausto Redaelli; TRaining autogeno con Laura Panizza; Metodo Feldenkrais con Franco Ferrari; Sessualità femminile e affettività con Allegra Lindberg Poletti; Tonificazione e ginnastica dolce con Michela Pellanda; "Allena la mente" con Nadia Valsecchi; Danza Afro con Omar Sene; Danza del Ventre con Valentina Peretti; Zumba con Ornella Salvo; Dance terapy con Roberta Sartori.

Tutti i corsi sono rivolti ai soci Arci. Le iscrizioni ai Corsi di Lingue Straniere si raccolgono presso la sede del Circolo Arci EduPop (via C.Cantù n.18-Lecco) dal 16 settembre al 4 ottobre 2019 da lunedì a venerdì, ore 18.30 - 20.30. Tutti i corsi di lingue avranno inizio il 14 ottobre 2019. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria organizzativa al numero 0341 365580 nei giorni e negli orari sopra indicati oppure via mail:lingue@edupoplecco.org Le iscrizioni ai Corsi di Corsi di Cucina e Creatività, Ben-essere, Italiano L2 si raccolgono presso la sede del Circolo Arci EduPop (via C.Cantù n.18-Lecco) dal 16 settembre dal lunedì al giovedì, ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30.

Contatti e info

Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria organizzativa al numero 0341 365580 nei giorni e negli orari sopra indicati oppure via mail: corsi@edupoplecco.org Sul sito www.edupoplecco.org è consultabile l’elenco di tutti i corsi, le info utili per le iscrizioni e molto altro.