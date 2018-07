Il film "Oceania" in Piazza Garibaldi

Continua la rassegna del Cinema all'aperto in pizza Garibaldi in programma tutti i mercoledì di questa estate 2018. Oggi, 18 luglio, è in programma il quinto film. Alla regia sempre Ltm Lecchese Turismo Manifestazioni che in collaborazione con Telethon e il Comune di Lecco propone le propiezioni nella centralissima piazza Garibaldi.

Ancora una volta il film è dedicato ad una creazione Walt Disney di grande successo, "Oceania". Un'entusiasmante avventura d'animazione incentrata su una vivace adolescente di nome Vaiana, che s'imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Dunque un altro film tutto da gustare, una storia adatta a un pubblico che può variare da 0 ai 100 anni nella accogliente arena all'aperto di piazza Garibaldi Lecco. Come al solito ingresso libero e 400 sedie a disposizione.

Sarà ancora una volta presente Telethon con i popcorn distribuiti a offerta libera. I proventi raccolti daranno linfa ai ricercatori per trovare una cura per le oltre 8.000 malattie genetiche a oggi conosciute.