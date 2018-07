Con il mese di luglio torna l'appuntamento con la terza edizione del Lecco Jazz Festival, intitolata "Esplorazioni Jazz senza confini", che prevede un programma ricco di eventi in musica, iniziative didattiche, seminari e workshop che coinvolgeranno ogni angolo della città. Ad aprire la rassegna, giovedì 19 luglio, sarà un musicista che non necessita di presentazioni: Kenny Garrett, sensazionale sassofonista jazz (e flautista) statunitense di fama mondiale, che con il suo gruppo musicale si esibirà in concerto in piazza Garibaldi alle 21. A partire dall’ingaggio del 1978, nella Duke Ellington Orchestra, la sua carriera è decollata e lo ha portato a diventare il principale sassofonista della sua generazione, con all’attivo collaborazioni illustri con musicisti del calibro di Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey & The Jazz Messengers and Miles Davis. Dalla successiva collaborazione con Chick Corea, John McLaughlin, Christian McBride e Vinnie Colaiuta è nato nel 2009 l’album Five Peace Band Live, vincitore del Grammy Award 2010 come miglior album Jazz strumentale A Lecco Garrett sarà accompagnato da Corcoran Holt al contrabbasso, Samuel Lavisio alla batteria, Vernell Brown al pianoforte e Rudy Bird alle percussioni.

Il festival si concluderà nella medesima location nella serata di venerdì 27 luglio con l'esibizione di Rossana Casale, un prezioso concerto di piano e voce, nel corso del quale, a partire dalle 21, la cantante reinterpreterà i brani tratti dai suoi lavori più significativi dedicati al jazz, accompagnata dal pianoforte di Emiliano Begni. Sabato 21 e domenica 22 luglio dalle 10 alle 19 sei pianoforti posizionati in vari angoli della città saranno a disposizione di tutti coloro i quali vorranno suonarli, mentre sempre domenica 22 nella medesima fascia oraria in piazza XX Settembre sarà allestito "il Grande Piano": coreografie, animazioni e danze su una tastiera lunga sei metri suonata con i piedi. A settembre il festival proseguirà con il Lecco Jazz Off Festival con laboratori didattici e concerti a cura del C.R.A.M.S.

Tutti i concerti e le iniziative sono a ingresso libero.

I commenti

Simona Piazza, assessore alla cultura del Comune di Lecco, commenta così: «Siamo alla terza edizione del Lecco Jazz Festival, uno dei festival musicali più importanti organizzati in città. Grazie alla competenza e alla stretta sinergia attivata con il Civico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli gestito dalla Fondazione Clerici e con C.R.A.M.S. Lecco, quest’anno avremo l’opportunità di avere in città Kenny Garrett, il principale e più grande sassofonista jazz contemporaneo. Accanto a lui avremo anche il concerto di Rossana Casale e la tanto apprezzata iniziativa dei pianoforti in città, che da anni anima gli angoli del centro. Il festival proseguirà poi con l’appuntamento di Lecco Jazz Off Festival, coordinato da Lello Colombo, in programma dal 27 al 29 settembre, in omaggio a Giorgio Gaslini. L’amministrazione comunale di Lecco crede fortemente nella realizzazione di festival e nel loro ruolo di motore e di rilancio di una cultura intesa sia come forma di aggregazione e collante sociale, sia come opportunità di crescita territoriale. Ed è proprio con questo obiettivo che il festival si è potuto realizzare in sinergia con altri due assessorati comunali, al turismo e all’istruzione, oltre a quello alla cultura”.

«Nel calendario degli eventi in programma quest’estate nella nostra città - spiega Francesca Bonacina, assessore al turismo del Comune di Lecco -, trova spazio la terza edizione del festival lecchese dedicato alla musica jazz, un evento culturale in continua crescita, che ben rappresenta la volontà di questa amministrazione di riproporre e potenziare sempre di più appuntamenti di questo genere. Anche attraverso l’organizzazione di prestigiosi eventi musicali e festival come il Lecco Jazz Festival infatti passa il rilancio turistico della città di Lecco, che offre sempre più occasioni di approfondimento e intrattenimento in chiave culturale».

«Pongo l’accento sulle iniziative culturali, didattiche e formative - il commento di Salvatore Rizzolino, assessore all’istruzione del Comune di Lecco - “Fra jazz e musica colta” che saranno realizzate dal Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” dal mese di ottobre del 2018 al mese di maggio del 2019, dei workshop interni, a cura dei docenti del civico istituto musicale che trovano nel Lecco Festival Jazz terreno fertile per spunti e stimoli. A questi workshop si affiancheranno le lezioni gratuite di guida all’ascolto e gli incontri musicali e culturali che si terranno a partire dal mese di febbraio del prossimo anno. Ulteriore menzione dovuta, la borsa di studio intitolata a “Giorgio Gaslini”, quest’anno assegnata alla pianista He Jun Li, classe 2010, allieva meritevole del maestro Isabella Chiarotti. La giovane pianista si è messa presto in luce per l’impegno, la passione e la costanza con cui ha affrontato il percorso di studio, tanto da aggiudicarsi il primo posto nella categoria 6-8 anni del concorso internazionale pianistico FaSolSi di Milano; il secondo posto al XXXIII Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach” di Sestri Levante e la vittoria assoluta con 100/100 nella categoria fino a 8 anni, sezione pianoforte solo, al Primo Concorso Musicale Internazionale “Bellano Paese degli Artisti».