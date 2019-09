Nel fine settimana appuntamento con il "Lecco Jazz Off Festival"

Venerdì 13 e sabato 14 settembre appuntamento con il Lecco Jazz Off Festival, l'ormai tradizionale sezione staccata del Lecco Jazz Festival, che si svolge a settembre e che si caratterizza per i suoi laboratori didattici e per i concerti curati dal CRAMS.

Venerdì alle 21, nella sede di via ai Poggi 14, si terrà il concerto del Contemporary Project diretta da Luca Pedeferri, con ospite la violinista Eloisa Manera.

Sabato pomeriggio sarà invece la volta del concerto-happening diffuso, nelle corti del quartiere di Acquate: il tema di quest'anno sarà "Musica sui confini", confini immaginari, confini reali, confini tra le musiche e i suoni. Improvvisazioni e composizioni istantanee di un collettivo di musicisti, ispirandosi a Mikrokosmos di Bela Bartok e alle trascrizioni della musica di Albert Ayler da parte di Giorgio Gaslini.

«L'attesissimo Jazz Festival della città di Lecco prosegue come di consueto anche in settembre, con i laboratori del Lecco Jazz Off, realizzati grazie alla collaborazione del Crams e attraverso il coordinamento musical di Lionello Colombo e Luca Pedeferri - commenta l'assessore alla cultura del comune di Lecco Simona Piazza -. Musica, sperimentazioni, intrattenimento, la riflessione sui confini e l'immancabile omaggio a Giorgio Gaslini, questi gli ingredienti di un esperimento riuscito, che continua».