Calcio, Serie D: Lecco-Ligorna

La squadra bluceleste guidata da mister Marco Gaburro torna in campo dopo la prima sconfitta stagionale, patita a Sestri Levante. I giorni successivi hanno portato in dote le cessioni di Tommaso Lella, la più rumorosa, Davide Caraffa, Giulio Calloni e Ilario Guadagnin, mentre in ingresso c'è stato Aiman Napoli, 29enne attaccante prelevato dal Delta Porto Tolle (Girone D, Serie D, 7 presenze e 3 gol).

Di fronte alla squadra bluceleste, prima con cinque punti di vantaggio sulla Sanremese, ci sarà il Ligorna, rivelazione della prima metà del girone d'andata, quando s'issò anche in vetta alla classifica grazie a una partenza al fulmicotone: la squadra ligure, in cui milita l'ex Olginatese Giulio Menegazzo, è in fase di assestamento dopo l'ultimo mese in ritrazione verso la zona centrale della classifica.