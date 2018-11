Open day all'Istituto Maria Ausiliatrice

Sabato 17 novembre nel pomeriggio si apriranno le porte dell'Istituto Maria Ausiliatrice alle famiglie impegnate nella difficile scelta della scuola per il prossimo anno. La direttrice suor Francesca invita tutte le famiglie a incontrare genitori, alunni e insegnanti nei diversi ambienti dell’istituto dalle 14 per un confronto attivo e una visita guidata.

Dalle 14.30 alle 17 sono tutti invitati a prendere il volo nella Scuola dell'Infanzia tra palloncini e aquiloni che accoglieranno i piccoli ospiti in speciali laboratori didattici e in giochi in palestra alla scoperta delle attività che quotidianamente caratterizzano le giornate dei più piccoli. Alle 15.30 nelle aule sarà possibile incontrare le maestre che presenteranno l’offerta formativa con alcuni genitori che potranno scambiare idee con gli ospiti.

La Scuola Primaria inizierà verso le 14.30 in palestrina con l'accoglienza dei bambini che potranno seguire coi genitori i laboratori di musica, inglese e motoria dove potranno assistere ad attività proposte durante le ore scolastiche per imparare interagendo e divertendosi. Alle 15.30 mamme e papà si riuniranno nel salone colonne per l'incontro con la Preside suor Maria Teresa Nazzari che presenterà il percorso didattico formativo, mentre i bambini potranno partecipare al meraviglioso spettacolo "Il Tagliaboschi" nella nuovissima sala di lettura della Primaria, animato da alcuni allievi della scuola. Per promuovere una sana alimentazione nei piccoli verrà offerta alle 16 la "Sana Merenda" nella mensa allestita a nuovo proprio per accompagnare i bambini, durante tutto l'anno, in un percorso di educazione alimentare.

Nel palazzetto dello sport alle 16 verranno illustrati i tre indirizzi della Scuola Secondaria di Secondo grado: il Liceo Scientifico Sportivo che offre agli studenti una formazione scientifica prettamente applicata sul campo, il Liceo delle Scienze Umane indirizzo Economico-Sociale che apre gli orizzonti sull’essere cittadini del mondo e l'Istituto Tecnico Amministrazione-Finanza-Marketing che punta sul bene comune rafforzando l’iniziativa progettuale. I genitori potranno confrontarsi con la Preside suor Maria Elisa Miotti, con i docenti e gli studenti nei vari stand cogliendo le peculiarità di ogni indirizzo, mentre i ragazzi potranno partecipare alle attività proposte sia nel palazzetto che nei laboratori di Chimica e Fisica del padiglione centrale.

Alle 16.30 nel salone colonne verrà presentata la Scuola Secondaria di Primo grado con la possibilità di partecipare alle attività proposte dagli insegnanti nelle aule di musica, arte, inglese e scienze. Verrà inoltre allestito uno stand tutto salesiano a fianco di un percorso di italiano e uno di tecnologia.

Appuntamento a sabato 17 novembre dalle 14 per conoscere la scuola, incontrare insegnanti e studenti.