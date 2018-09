Da venerdì 12 ottobre a sabato 10 novembre si terrà a Lecco l’edizione 2018 della rassegna culturale “Lecco città dei Promessi Sposi”, quest’anno intitolata Storie di viaggi e speranze. La rassegna che costituisce la più importante manifestazione italiana dedicata ad Alessandro Manzoni, continua a perseguire le sue finalità costitutive (la valorizzazione del pensiero e dell’opera di Alessandro Manzoni e la promozione del patrimonio culturale manzoniano in città), consolidando la collaborazione con la Fondazione Treccani Cultura di Roma, con il Centro Nazionale di Studi Manzoniani di Milano e importanti università italiane.

Il tema conduttore di quest’anno favorisce un ulteriore allargamento di prospettive, grazie al coinvolgimento di due nuove prestigiose istituzioni culturali: la Wieimar-Jena Akademie e del Centro di Cultura italo-tedesco Villa Vigoni di Menaggio. Il festival si inaugurerà nell’Aula Magna del Politecnico con il convegno “Festival della lingua italiana” a cura di Treccani Cultura con le lectio magistralis di Silvia Morgana (Professoressa di Storia della Lingua Italiana, Università degli Studi di Milano) e Anna Ottani Cavina (Professoressa di Storia dell’Arte moderna, Università di Bologna). Il convegno si concluderà nel pomeriggio con un seminario per gli insegnanti, a cura di Giuseppe Patota (Professore di Linguistica Italiana, Università degli Studi di Siena-Arezzo) e Valeria Della Valle (Professoressa di Linguistica italiana, Università La Sapienza di Roma). Sabato 13 ottobre alle 21 presso l’auditorium Casa dell’economia si terrà la cerimonia di conferimento del prestigioso Premio al Romanzo storico per la 14^ edizione del Premio letterario internazionale A. Manzoni - Città di Lecco.

Il festival proseguirà proponendo la consueta varietà e vastità di appuntamenti (in tutto 27), tra momenti di formazione, conferenze, caffè letterari, spettacoli teatrali e musicali, mostre, letture en plain air, visite guidate e laboratori per famiglie e studenti. Per tre settimane tutti potranno trovare le proposte più consone alle proprie esigenze: dall’approfondimento delle conoscenze all’appagamento attraverso una piacevole divulgazione e un edonismo intelligente, senza dimenticare la possibilità di offrire un’ulteriore occasione di turismo culturale.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti, tranne i due aperitivi letterari di Locanda Manzoni (€ 6), la maggior parte prevederanno la prenotazione obbligatoria (solo telefonica, alla reception di Villa Manzoni, tel. 0341.481247-9), essendo a numero limitato per ovvie motivazioni logistiche e organizzative. Dettagli sui singoli appuntamenti, info e news, cronache degli eventi passati si troveranno sul sito del festival www.leccocittadeipromessisposi.it, realizzato da ECCO LECCO e sulla pagina Facebook del Si.M.U.L.

La manifestazione quest’anno si arricchisce anche di una finalità di promozione sociale grazie alla collaborazione con AVIS Comunale di Lecco, che sarà anche uno dei principali sponsor: in ogni opuscolo con il programma del festival (stampato con il contributo di AVIS), che verrà distribuito nelle scuole e nelle sedi del festival, sarà presente la cartolina con l’invito e le istruzioni per diventare donatori di sangue. In occasione della rassegna sono allestite anche le mostre Migranti Ambientali - l’ultima illusione presso la Torre Viscontea e Il borgo di Pescarenico, tanto decantato dal Manzoni, com’era, com’è e come forse sarà - Opere di Oreste Rota presso il Palazzo del Commercio. La manifestazione si concluderà sabato 10 novembre con la cerimonia di conferimento del Premio letterario internazionale alla Carriera “A. Manzoni”

Il programma della manifestazione

Venerdì 28 settembre

Palazzo delle Paure, ore 10

Conferenza stampa: presentazione del festival

Venerdì 12 ottobre

Politecnico di Milano – Polo di Lecco, Aula Magna, ore 10

Inaugurazione della Rassegna

“Una città per Manzoni”

Convegno “Festival della lingua italiana”

a cura di Treccani Cultura

Saluti istituzionali

Simona Piazza

(Assessore alla Promozione della Cultura e delle Politiche giovanili, Comune di Lecco)

Mario Romano Negri (Presidente Fondazione Treccani Cultura

L’italiano in viaggio: da Manzoni a oggi, verso una lingua “viva” e “intera”

Lectio magistralis di Silvia Morgana (Professoressa di Storia della Lingua Italiana, Università degli Studi di Milano)

L’Italia dipinta nell’età di Manzoni

Lectio magistralis di Anna Ottani Cavina (Professoressa di Storia dell’Arte Moderna, Università di Bologna)

ore 14.30

Un viaggio nell’italiano, fra lingua e letteratura Workshop per insegnanti

a cura di Giuseppe Patota (Professore di Linguistica Italiana, Università degli Studi di Siena-Arezzo) e Valeria Della Valle (Professoressa di Linguistica italiana, Università La Sapienza di Roma)

Villa Manzoni, ore 18 - 20.30

“Locanda Manzoni”

Viaggi di persone e personaggi

Aperitivo letterario

Il gusto delle parole

Letture ad alta voce di brani tratti da I Promessi Sposi, dagli Epistolari di Alessandro Manzoni e Giulia Beccaria e da El Yemen. Un viaggio a Sana’a 1877-1878, di Renzo Manzoni, a cura di Giusi Vassena, Stefano Bresciani e Gianfranco Scotti

Mauro Rossetto (Si.M.U.L.) dialoga con Luca Clerici (Università degli Studi di Milano) e Gian Luigi Daccò (museologo e medievista)

Il gusto dei sapori:

Chef Giovanni Cattaneo (Ristorante Nicolin, Lecco)

Al termine after hours musicale con Caterina e Adriano Sangineto

in collaborazione con Guarda, c’è un libro nell’albero!, Dinamo Culturale e I Venticinque lettori. Gruppo di cultura manzoniana. Prenotazione obbligatoria*

Auditorium Casa dell’economia, ore 21

“Premio letterario internazionale A. Manzoni – Città di Lecco, 14^ edizione”

Cerimonia di conferimento del Premio al Romanzo storico a cura di Confcommercio – 50&Più

Domenica 14 ottobre

Lungolago Isonzo, ore 10.30 e 11.30

“Una città per Manzoni”

Quel ramo del lago di Como…

Lettura ad alta voce dei cap. I de I Promessi sposi e di Fermo e Lucia Progetto drammaturgico di Luca Radaelli

a cura di Teatro Invito

in collaborazione con Gruppo Manzoniano Lucie. Prenotazione obbligatoria

Villa Manzoni, ore 15 e 17

“Promessi Sposi young”

Suoni, forbici e fantasia: la musica di Renzo e Lucia Spettacoli di pupazzi animati e coro

Al termine di ogni turno laboratorio creativo per bambini a cura di Simone Zanellato

Interventi musicali: Accademia corale di Lecco

In collaborazione con Dinamo Culturale. Prenotazione obbligatoria

Martedì 16 ottobre

Villa Manzoni, ore 9 e 11

“Promessi sposi young”

Progetta il tuo itinerario manzoniano

Laboratorio didattico per le scuole primarie e secondarie di I° grado a cura di Si.M.U.L. – Servizi educativi.

Prenotazione obbligatoria

Mercoledì 17 ottobre

Palazzo del Commercio, ore 21

“Una città per Manzoni”

“I Promessi sposi con la CAA”

Presentazione del volume a cura di Stefano Motta, con illustrazioni di Marcello Toninelli, traduzione in simboli di Eugenia Ratti e Antonio Bianchi (Teka Edizioni)

Intervengono Simona Piazza (Assessore per la Promozione della Cultura e delle Politiche giovanili, Comune di Lecco), Andrea Bonaiti (Presidente AVIS Comunale Lecco), Maria Giovanna Ravasi (Biblioteca Civica Lecco), Stefano Motta (scrittore e insegnante)

In collaborazione con Confcommercio-50&Più e AVIS Comunale Lecco

Giovedì 18 ottobre

Villa Manzoni, ore 21

"Luoghi da vivere"

“Dal buio alla luce. Il lungo viaggio di Renzo e Lucia” Letture di Mino Manni e Marta Ossoli

A cura di Mino Manni

in collaborazione con Associazione Italiana di Cultura Classica Lecco

Venerdì 19 ottobre

Malgrate, Hotel Promessi sposi, ore 18 "Luoghi da vivere"

Lettura ad alta voce da I Promessi Sposi

a cura di I Promessi Sposi in Circolo. Lettura popolare Al termine aperitivo

Prenotazione obbligatoria

Sagrato della Chiesa parrocchiale di Acquate, ore 20.30 “Luoghi da vivere"

La rivolta del pane

Percorso guidato con interventi teatrali

Regia di Luca Radaelli

a cura di Teatro Invito

in collaborazione con LineeLecco e Gruppo Guide Lecco. Prenotazione obbligatoria

Sabato 20 ottobre

Palazzo delle Paure, ore 10

“Una città per Manzoni”

Weimar-Lecco/Goethe-Manzoni: la costruzione dell’identità europea.

Scambi, relazioni, viaggi dal Neoclassicismo alla frammentazione globale

Workshop. Intervengono:

Thomas Ritschel (Weimar-Jena Akademie – D)

Gianmarco Gaspari (Università degli Studi dell’Insubria)

Giovanni Meda Riquier (Fondazione Villa Vigoni, Menaggio)

Anna Niccolai (Liceo “A. Manzoni”, Lecco)

le alunne del Liceo “A. Manzoni”

Coordina Mauro Rossetto (Si.M.U.L.)

in collaborazione con Weimar-Jena Akademie e Fondazione Villa Vigoni

Domenica 21 ottobre

NH Hotel “Pontevecchio”, ore 11

“Luoghi da vivere”

Lettura interpretativa da I Promessi Sposi

a cura di I Venticinque Lettori. Gruppo di Cultura manzoniana Regia di Filippo Soldi

Al termine aperitivo

Prenotazione obbligatoria

Torre Viscontea, ore 16

"Luoghi da vivere"

Visita guidata della mostra “Migranti Ambientali – L’ ultima illusione” a cura di Barbara Cattaneo (Si.M.U.L.)

Martedì 23 ottobre

Teatro Invito, ore 18

“Cinema Manzoni”

Dedicato ad Ermanno Olmi – Premio “A. Manzoni – città di Lecco” alla Carriera 2009 Prandino, l’altro Visconti – Una storia milanese

Presentazione del libro (Il Foglio editore) a cura di Corrado Colombo e Mario Gerosa Intervengono gli autori, Angelo Stella (Centro Nazionale Studi Manzoniani, Milano) e Giulio Sangiorgio (critico cinematografico)

ore 21

“La monaca di Monza – Una storia lombarda” Presentazione e proiezione del film di Eriprando Visconti (1969) in collaborazione con Dinamo Culturale

Mercoledì 24 ottobre

Villa Manzoni, ore 9 e 11

“Promessi Sposi young”

Progetta il tuo itinerario manzoniano

Laboratorio didattico per le scuole primarie e secondarie di I° grado a cura di Si.M.U.L. – Servizi educativi

renotazione obbligatoria

Palazzo delle Paure, ore 21

"Una città per Manzoni”

Dimensioni psichiche del viaggio ed esempi letterari sulla sua funzione simbolica Conferenza di Roberto Pozzetti (psicoterapeuta) e Silvia Panzeri (psicologa)

Giovedì 25 ottobre

Palazzo delle Paure, ore 21

“Una città per Manzoni”

“I Promessi Sposi. Disegni di Federico Maggioni“ Presentazione del volume (Jaca Book)

Intervengono Federico Maggioni (pittore e illustratore) e Lucia Castellano (Ministero della Giustizia)

Coordina Barbara Cattaneo (Si.M.U.L.)

Venerdì 26 ottobre

Ristorante La corte di Lucia, ore 18

"Luoghi da vivere"

Lettura ad alta voce da I Promessi Sposi

a cura di I Promessi Sposi in Circolo. Lettura popolare Al termine aperitivo

Prenotazione obbligatoria

Sabato 27 ottobre

Biblioteca Civica “U. Pozzoli”, ore 10

“Luoghi da vivere”

Visita guidata alle antiche mura di Lecco

in collaborazione con il FAI

Prenotazione obbligatoria

Villa Manzoni, ore 18 – 20.30

“Locanda Manzoni”

Aperitivo letterario

Come batteva il tamburo: gli anni Settanta come non li avete ancora sentiti raccontare e suonare

a cura di Federico Bario (voce narrante) con Simone Mauri (clarinetto basso) e Maurizio Aliffi (chitarra)

Il gusto delle parole

Simona Piazza dialoga con Alberto Rollo (editor Mondadori) e Mario Barenghi (Università degli Studi di Milano - Bicocca)

Il gusto dei sapori: chef Giovanni Cattaneo (Ristorante Nicolin, Lecco)

in collaborazione con l’associazione Guarda, c’è un libro nell’albero! e Dinamo Culturale Prenotazione obbligatoria *

Domenica 28 ottobre

Convento dei Cappuccini di Pescarenico, ore 16

“Luoghi da vivere”

“Dal punto in cui il lago cessa, e l’Adda ricomincia...” Visita guidata a cura di Gruppo Guide Lecco

Pescarenico, Piazza Era, ore 18

“Luoghi da vivere”

“Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo…”

Lettura ad alta voce dal cap. VII de I Promessi sposi e dal cap. VIII di Fermo e Lucia a cura di Teatro Invito

Giovedì 1 novembre

Pescarenico, Spazio “Addio Monti”, ore 11

“Manzoni solidale”

Inaugurazione del nuovo allestimento del Memoriale AVIS a cura di AVIS Comunale Lecco

Sabato 10 Novembre

Auditorium Casa dell’economia, ore 21

“Premio letterario internazionale “A. Manzoni – Città di Lecco”, 14^ edizione”

Cerimonia di conferimento del Premio alla Carriera a cura di Confcommercio-50&Più

Le mostre della rassegna

“Migranti Ambientali – L’ultima illusione”

Torre Viscontea

dal 15 settembre al 25 novembre 2018

“Il borgo di Pescarenico, tanto decantato dal Manzoni, com’era, com’è e come forse sarà – Opere di Oreste Rota”

Palazzo del Commercio

15 – 25 ottobre 2018

Orari: lunedi/giovedi 8.30-12.30 e 14-18

venerdì 8.30-12.30 e 14-16.30

Ingresso libero

Sedi della rassegna

Villa Manzoni

Via Guanella, 1

Orari: martedì/venerdì 9.30-18

sabato e domenica 10-18

Palazzo delle Paure

Piazza XX Settembre, 22

Orari: martedì, mercoledì e venerdì 9.30-18

giovedì 9.30-18 e 21-23

sabato e domenica 10-18

Torre Viscontea

Piazza XX Settembre, 4

Orari: martedì e mercoledì 9.30-14

giovedì/domenica 15-18

Politecnico di Milano, Polo di Lecco

Via Gaetano Previati, 1/c

Auditorium Casa dell’Economia

Via Tonale, 28/30

Biblioteca Civica “U. Pozzoli”

Via Bovara, 58

Orari: lunedì/venerdì 9-18

sabato 9-12.30

Palazzo del Commercio

Piazza Garibaldi, 4

orari mostra: lunedì/giovedì 8.30-12.30 / 14-18 venerdì dalle ore 8.30-12.30 / 14-16.30

Convento dei Cappuccini di Pescarenico

Piazza Padre Cristoforo

Teatro Invito

Via Ugo Foscolo, 42

Hotel Promessi sposi

Via Italia,4 Malgrate (Lc)

NH Hotel “Pontevecchio”

Via Azzone Visconti, 84

Acquate, Chiesa parrocchial

Sagrato Don Abbondio

Ristorante La corte di Lucia

Via Caldone, 17/a

Pescarenico

Piazza Era

Spazio “Addio Monti”

via Donatori di sangue (vicino caserma VV. F.)

Lungolago Isonzo

(nei pressi della piattaforma galleggiante)

Info e prenotazioni

tel. 0341.481247 – 249

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero, tranne quelle contrassegnate con *= € 6,00 La prenotazione è obbligatoria, quando indicato, e va realizzata solo telefonicamente