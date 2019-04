Lecco Sport Experience 2019

Da domenica 5 maggio a domenica 2 giugno al centro sportivo comunale “Al Bione” va in scena una seconda (e potenziata) edizione di Lecco Sport Experience, la rassegna sportiva organizzata da una cordata di realtà sportive del territorio trainate dalla Maratone del calcio, dalla Pallavolo Picco Lecco e dal Rugby Lecco, in collaborazione con il Comune di Lecco e con Sport Management.

Nel dietro le quinte di Lecco Sport Experience diverse federazioni, FIR, FIP, FIPAV, FIDAL, CSI Lecco e varie società come Basket Lecco, Atletica Lecco, Circolo della Scherma Lecco, Tennis Club Lecco, Società Canottieri Lecco, Panathlon Lecco, Centro Danza & Movimento, Marco Brusadelli Fitness Coach, Commandos Brianza, Fighters Factory, Associazione Memorial Matteo Pensotti e Associazione Lariana Donatori di Sangue Emocomponenti e Midollo Osseo.

Domenica 5 maggio alle 10 sono in programma l’inaugurazione e l’inizio delle attività con il concentramento di volley S3 e l’amichevole selezione provinciale under 13 di basket. Lecco Sport Experience proseguirà poi con un programma ricco e variegato, che abbraccerà numerose discipline sportive, pallavolo, basket, calcio, fitness, rugby, football americano, scherma, danza, atletica, tennis, con un occhio anche per i più piccoli con i tornei di minirugby, minivolley e minibasket. Un intero mese che trascorrerà all’insegna dello sport e dei suoi valori e culminerà il 2 giugno con i festeggiamenti della XVI Giornata Nazionale dello Sport, ideale conclusione della manifestazione, in cui si terrà anche la finale regionale under 13 femminile di pallavolo.