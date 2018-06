Nel weekend parte la seconda edizione di Lecco Summer Festival

E' fissato per il fine settimana l'appuntamento con la seconda edizione del Lecco Summer Festival, in programma a partire da questo fine settimana in piazza Garibaldi con i concerti di Francy and the Soul Room e dei Wide Blue, di scena venerdì alle 21, e la XV edizione del festival Toni Molesti, che troverà spazio nel cuore della città a partire dalle 16 di sabato.

Diverse le serate nelle quali si articola la kermesse 2018: venerdì 15 giugno dalle 21 in occasione di "RED in Piazza", serata a cura dell’associazione Red Lecco, un circolo Arci che organizza per i soci attività ricreative e culturali di musica live, sonorità underground e positiva socialità, si terrà il concerto di Francy and the Soul Room (Soul/Motown), una band di otto elementi, uniti in nome della soul music. Francy, Francesca Arrigoni (Mine Vaganti, ex Madame Framboise, New Rising Sun, La Betoniera...), è la voce del gruppo, da sempre appassionata di black music. Nel 2015 decide di buttarsi in una nuova avventura: ripercorrere le tappe fondamentali della Motown Records, celebre etichetta discografica di Detroit che lanciò artisti come Stevie Wonder, Marvin Gaye, Jackson 5, Temptations, Supremes, Martha Reeves e molti altri. Circa cinquant'anni dopo, un gruppo di nostalgici individui si riunisce in una piccola stanza piena di buone vibrazioni e di amore, dando vita ai Soul Room.

Nel corso della medesima serata si esibiranno anche i WIDE BLUE di Verona, due menti musicali apparentemente sintonizzate su frequenze distanti tra loro, ma costantemente alla ricerca di nuovi punti d’incontro. Il risultato di questa collaborazione è un innovativo modo di pensare la fusione di voce umana e musica elettronica, tessiture vocali che si intrecciano a ritmi digitali e ad ambienti sonori onirici, dominati da echi e riverberi di derivazione dub sotto i quali scorrono solidi beats di matrice bass, trip hop e jungle, che rendono omaggio al cosiddetto "suono di Bristol".

L'associazione Risuono è protagonista della giornata successiva, sabato 16 giugno sarà infatti di scena la XV edizione del festival rock storico della città di Lecco: Toni Molesti. A partire dalle 16 si alterneranno sul palco numerose band rock lecchesi e non come Diaspora, Shitwire e altri e dalle 21 sul palco i SOCS da Bergamo carichi di rock'n'roll ad alto voltaggio, Axton, la leggenda hard rock del Lario e dall’Austria Insanity Alert, il crossover party trash più fresco dell'estate dall’Austria.

Lecco Summer Festival ritorna poi nel weekend del 29, 30 giungo e 1 luglio con le serate finali dell’ormai tradizionale concorso per band: il Giugarock, manifestazione musicale riservata a gruppi o artisti solisti emergenti,che non hanno contratti discografici, manageriali o editoriali in esclusiva, per i quali vengono proposte occasioni in cui i veri protagonisti sono esclusivamente gli artisti e le loro espressioni musicali. Giugarock vuole far risplendere il talento musicale che sicuramente vive da sempre nella nostra città e presenta 3 serate.

Venerdì 29 a partire dalle 21 si sfideranno le i secondi classificati delle quattro serate che il Giugarock ha organizzato nel periodo invernale e saranno in gara per l'hard rock SmokingMonkeys, per il soft rock Dateless Night, per il rap Noccioman e per il folk Linda Eileen Spandri. Come per ogni appuntamento del GiugaRock, il pubblico avrà la possibilità di sostenere l'artista favorito esprimendo la sua preferenza su una scheda voto che verrà distribuita durante la serata; il voto del pubblico avrà un peso del 50% sul verdetto finale, il restante 50% verrà stabilito da una giuria di qualità.

Sabato 30 a partire dalle ore 21 sarà di scena la finalissima del concorso tra Batti, Dr. Banger, Aquaraja, Over the Wall e il vincitore della serata precedente.

Domenica 1 luglio il Giugarock presenta il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, gruppo indie rock nato nel 2010 a Bergamo, che ha ormai raggiunto la notorietà a livello nazionale, vantando più di 20 date in tutta Italia questa estate. Apriranno il concerto i Midnight Train, vincitori dell’edizione 2016 della kemesse musicale.