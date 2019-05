A Lecco la presentazione dello swimrun

A Lecco arriva lo swimrun. Che cos'è? Si tratta di una particolare disciplina sportiva che abbina il nuoto e la corsa, alternate tra loro senza vere e proprie zone cambio come avviene invece negli altri sport multidisciplinari come duathlon o triathlon.

Nato in Svezia, lo swimrun si sta diffondendo negli ultimi anni anche in Italia e tra gli atleti più attivi ci sono i due lecchesi Renato Dell'Oro e Paolo Carminati, che nella scorsa stagione con i colori della 3Life hanno raggiunto importanti risultati in giro per l'Europa. Tra questi il titolo di vice campioni italiani a coppie e, soprattutto, la qualificazione all'edizione 2019 dei Campionati del Mondo targati Otillo del prossimo autunno, unica coppia italiana a raggiungere tale risultato.

Per far conoscere questa specialità a tutti gli appassionati sportivi è stata organizzata una apposita serata, quella di giovedì 9 maggio, a partire dalle ore 20.30, al Roots Club (ex Circolo Bonfanti) di via Don Invernizzi 20 a Lecco. Oltre ai due atleti Dell'oro e Carminati, interverrà anche Diego Novella, coordinatore nazionale Asi per lo swimrun, co-fondatore del Swimrun Cheers e curatore della rubrica Tri My Coach Swimrun sulla rivista Triathlete. L'ingresso è libero.