Alla scoperta della palude di Brivio con Legambiente

Domenica 16 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12 circa, Legambiente Lecco, in collaborazione con il Parco Adda Nord e Cros Varenna, organizza un'esplorazione della Palude di Brivio. L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti e nasce con lo scopo di valorizzare il sito di grande importanza naturalistica e bellezza.

«L'occasione è la Giornata Mondiale delle Aree Umide, celebrata lo scorso 2 febbraio - spiegano i portavoce di Legambiente Lecco in una nota stampa - La giornata si celebra dal 1997 per aumentare la consapevolezza sul valore delle zone umide per l'umanità e il pianeta, in occasione dell'anniversario della firma della Convenzione di Ramsar, primo vero trattato globale a protezione e conservazione degli ecosistemi naturali (1971). Secondo la lista stilata dalla Convezione di Ramsar, sono oltre 220 milioni gli ettari coperti dalle zone umide nel mondo, rifugio per volatili, piante, mammiferi, anfibi, pesci e invertebrati. Di questi, 82.331 ettari (circa 15.000 con superficie agricola) si trovano in Italia, Paese che conta 65 siti Ramsar e, complessivamente, ben 1520 zone umide».

Contatti e prenotazioni

L'evento è aperto a tutti previa prenotazione scrivendo a info@legambientelecco.it o chiamando allo 0341540512, e prevede una passeggiata esplorativa della palude, soprattutto dal punto di vista faunistico e ornitologico, grazie alla collaborazione con Cros Varenna. Il ritrovo è previsto presso l'entrata di via Lago Vecchio a Calolziocorte alle ore 9.30 e si consiglia di portare calzature adeguate all'ambiente paludoso.