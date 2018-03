Al via "Leggermente"

È possibile essere felici? Ci si può provare, di certo, facendo "Esercizio di felicità". È la proposta della 9^ edizione di "Leggermente", la manifestazione organizzata da Confcommercio Lecco e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Regione Lombardia, con la collaborazione di Camera di Commercio, Comune e Provincia di Lecco, in programma dal 12 al 25 marzo, con tanti incontri e laboratori dedicati agli studenti ed interessanti eventi aperti al pubblico.

GLI INCONTRI APERTI AL PUBBLICO IN PROGRAMMA IL 13 MARZO

ore 14.30, sala conferenze Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) - LECCO: "Fra il marzo e il giugno della vita", incontro con Raffaele Mantegazza, professore di pedagogia interculturale.

Il filosofo Ernst Bloch, autore della più straordinaria opera sulla speranza, afferma che è proprio "tra il marzo e il giugno della vita", ovvero nell'età della gioventù, che il principio speranza risuona con più orza nell'animo umano. Occorre però ai giovani trovare figure adulte in grado di sperare e di puntare alla felicità ma anche di fornire gli strumenti e i percorsi adatti per rendere effettiva ed efficace la speranza. Ma siamo ancora capaci di sperare, noi adulti? E sappiamo trasmettere speranza ai ragazzi? E in particolare: la scuola può essere un luogo felice, dove crescere felicemente giovani in grado di lottare per le speranze dell'umanità?

ore 18, Libreria Volante - Lecco: Laura Pariani presenta "Di ferro e d'acciaio", edito da NN Editore.

L'operatrice h478 ha l'incarico di sorvegliare il soggetto-23.017, una donna vestita di nero che si aggira per la Città in cerca del figlio, scomparso in circostanze a lei ignote. L'operatrice sa che il ragazzo è in carcere per attività sovversive, e segue su un monitor questa madre incredula aggirarsi instancabile nonostante divieti, barriere e continui dinieghi. Piano piano, la forza di quell'amore materno smuove qualcosa nell'animo dell'operatrice, così come le parole del ragazzo hanno scosso l'animo indifferente di altre donne, che in coro raccontano questa storia ambientata in un passato prossimo venturo, dove i nomi sono stati eliminati e le parole chirurgicamente rimosse per cancellare memoria, speranza e passione.

ore 21, biblioteca "Ercole Carcano" - Mandello del Lario: Sara Rattaro presenta "Uomini che restano", edito da Sperling&Kupfer.

L'autrice compone l'intreccio a partire dall'incontro tra due donne, Fosca e Valeria. La prima porta il peso di una relazione matrimoniale finita, la seconda quello di una malattia affrontata in solitudine. Dall'incontro tra questi due vuoti nascerà una profonda e radicata amicizia.

