Leggermente 2019, il programma di martedì 19 marzo

Sono le scuole le grandi protagoniste delle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 marzo a Leggermente 2019. Dopo le anteprime della scorsa settimana e l'inizio di lunedì 18, nei prossimi giorni saranno numerosi gli studenti che varcheranno il portone di Palazzo del Commercio o andranno nelle diverse location della manifestazione.

Martedì 19 marzo nella sede di Confcommercio Lecco sono attesi Febe Sillani ("La pasticceria delle streghe"), Giulia Orecchia ("Le mille e una storia"), Nicoletta Costa ("Alfabeto gatto" e "La casa dei gatti"), mentre Guido Quarzo ("La notte della luna") sarà presente a Palazzo delle Paure, Giorgio Spreafico ("La bici di Coppi e la sfida del Ghisallo") alla Primaria De Amicis di Lecco, Natale Perego ("Il drago non mi fa paura") all'istituto Don Ticozzi di Lecco, Emanuela Bussolati ("Tino Tino Tino Tino Tin Tin Tin. Dai ascolto al tuo talento") all'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, Stefano Bordiglioni ("Dino Dino") in Biblioteca Pozzoli a Lecco e Erica Barbiani ("Guida sentimentale per camperisti") in biblioteca a Sirone.

Senza dimenticare gli interventi delle associazioni Il Filo Teatro (Maria Ausiliatrice di Lecco e Sala Ticozzi), Colapesce (Biblioteca Pozzoli di Lecco), Albero Blu (Grassi di Lecco). Rinviato invece a mercoledì 27 marzo (alle 21 in Sala Ticozzi) l'incontro con Gustavo Pietropolli Charmet sul tema "L'insostenibile bisogno di ammirazione" originariamente previsto proprio per martedì 19.