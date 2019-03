Leggermente 2019, gli appuntamenti in coda

Mercoledì 27 marzo alle ore 21 in sala Ticozzi a Lecco è in programma, come recupero per Leggermente, l'incontro con lo psichiatra e psicoterapeuta, Gustavo Pietropolli Charmet, originariamente previsto lo scorso 19 marzo.

La serata vedrà al centro il suo libro "L'insostenibile bisogno di ammirazione" (Tempi Nuovi). Pietropolli Charmet - già primario in diversi ospedali psichiatrici e docente di Psicologia dinamica all'Università Statale di Milano e all'Università di Milano Bicocca, fondatore nel 1985, con l'appoggio di Franco Fornari e di altri soci, dell'Istituto Minotauro di cui è stato presidente fino al 2011, e autore di numerosi saggi sull’adolescenza - approfondirà in particolare i temi legati al desiderio più profondo dei ragazzi - ma sempre di più anche degli adulti - di suscitare ammirazione. «Alla caduta dell'etica condivisa ha corrisposto l'enfasi sull'estetica, sul potere della seduzione, sull'esibizione spudorata di doti spesso inesistenti - ha spiegato Charmet - Ecco perché oggi la paura di essere inadeguati, di non essere all'altezza delle aspettative, di non essere desiderabili, è divenuta la causa più diffusa di sofferenza mentale».

Tra gli altri appuntamenti da segnalare nei prossimi giorni, in coda alla settimana ufficiale dell'edizione 2019 di Leggermente, vanno segnalati quello presso la Libreria Parole nel Tempo in programma martedì 26 marzo alle ore 10.30 con Nadia Al Omari che presenterà il suo libro "Una giornata d'inverno" (Risfoglia Editore). Doppio appuntamento sul territorio per Andrea Franzoso che dopo gli incontri degli scorsi giorni sarà venerdì 29 marzo al Teatro De André di Mandello alle ore 10 e martedì 2 aprile al cinema Jolly di Olginate alle ore 9.15 per presentare il suo libro "Disobbedienti! Essere onesti è la vera rivoluzione?"

Da segnalare infine per sabato 30 marzo alle ore 17.30 presso la libreria Cattaneo di Lecco la presentazione del libro "Cent'anni da Leoni" (Mondadori) alla presenza dell'autore Paolo Soffientini. Basandosi sui risultati dei più recenti e attendibili studi scientifici, Soffientini, ricercatore Ifom - centro di ricerca dedicato allo studio dei meccanismi molecolari alla base della formazione e dello sviluppo dei tumori - svela quali sono le regole da seguire e le buone pratiche da introdurre per vivere in modo sano senza però rinunciare alla socialità e ai piaceri della vita.