Leggermente Off: Nadège Dubospertus presenta il suo libro

Appuntamento estivo con Leggermente OFF, promosso da Assocultura Confcommercio Lecco. Mercoledì 26 giugno alle ore 18.30 presso la sala conferenze dell'associazione di piazza Garibaldi 4 a Lecco, interverrà Nadège Dubospertus, una delle più famose top model degli anni Novanta resa celebre dai più importanti stilisti - tra cui Versace, Armani, Chanel, Valentino, Dior - e da fotografi del calibro di Patrick Demarchelier, Arthur Elgort, Michel Comte, Bruce Weber e Herb Ritts. Icona di un’epoca indimenticabile, ha deciso di raccontare, nel libro "Strong & Chic" (Vallardi Editore) che verrà presentato mercoledì prossimo, la donna dietro la modella e di condividere la sua personalissima formula per essere una persona felice, realizzata e bella. Il percorso di Nadège è nato in Francia, ma ha avuto come sfondo la città di Milano, diventata la sua città d’elezione. Qui è stata protagonista delle passerelle e care amiche come Carla Bruni, Eva Herzigova e Naomi Campbell raccontano la persona straordinaria che è “una bellezza unica con un carattere di fuoco, un’amica fedele e una madre tenerissima". La definiscono una donna con "l’energia di un fulmine e la dolcezza di una carezza, educata ma selvaggia, chiacchierona ma riservata…”. Il libro racchiude preziosi consigli su come prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, su come cercare e costruire un ambiente nel quale ci si possa sentire a proprio agio e accolti. E non mancano suggerimenti su dove fare shopping!

L'ingresso alla serata, organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con Antonio Vallardi Editore e con il sostegno di IBS+Libraccio, è libero.

Leggermente OFF è il format individuato per gli appuntamenti che si collocano fuori dal periodo tradizionale del mese di marzo dedicato a Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura voluta e organizzata ogni anno da Assocultura Confcommercio Lecco.