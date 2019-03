Leonardo disegna il futuro, e tu? Bambini al museo

Domenica 31 Marzo il Civico Museo della seta Abegg di Garlate​ propone: B.A.M. BAMBINI AL MUSEO.

Visita guidata e... DISEGNIAMO L'ARTE!

In collaborazione con Abbonamento Musei Lombardia e Faber Castell!



Dalle 15.00 alle 17:

Attraverso una visita guidata i bambini potranno ammirare le macchine funzionanti studiate da Leonardo da Vinci e custodite nell'antica Filanda Abegg: il 1° museo della seta al Mondo! Ogni bambino sarà dotato di un kit personalizzato che gli permetterà di calarsi nelle vesti di un piccolo Leonardo per realizzare, attraverso il disegno, le affascinanti macchine presenti in museo.



CONTRIBUTO RICHIESTO PER VISITA GUIDATA E LABORATORIO.

Adulti 6€; bambini 6€; 4€ dal secondo figlio; gratuito sotto i 3 anni.

Gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei Lombardia.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3319960890/ prenotazione@museosetagarlate.it

www.museosetagarlate.it



Il Museo è aperto tutti i sabati dalle 14.30 alle 17.30 e le domeniche dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (orario invernale).