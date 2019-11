"Letto e straletto" di Cristina Ghislanzoni

Continuano attraverso la provincia di Lecco le manifestazioni a favore di Telethon. Siamo arrivati alla nostra 28^ Maratona Telethon. Tutte queste manifestazioni hanno un unico fine, quello di raccogliere fondi per aiutare la ricerca nella lotta contro la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche.

A Lecco tutti danno sempre il meglio di sé per un unico obiettivo, quello di sostenere la ricerca scientifica, l'unica capace di strappare tanti bambini dalla sofferenza inflitta loro da gravi malattie genetiche. Un nuovo appuntamento di questa maratona 2019 è fissato per domenica 24 novembre alle ore 16.30 presso la sala Don Ticozzi di Lecco dove sarà presentato il nuovo libro di Cristina Ghislanzoni: "Letto e straletto, scene da un magazzino d’ospedale" è la nuova e quarta opera della scrittrice lecchese che parla di un letto d'ospedale alla fine del suo mandato di lavoro e che sarà confinato in un magazzino.

Il programma

Questo letto va così a ripercorre la vita dei suoi pazienti più cari. Un modo per raccontare la malattia fatto in modo davvero originale. Alla presentazione ci sarà anche il critico letterario Giuseppe Leone autore anche della prefazione del libro. Leggerà alcuni brani Maria Luigia Longo, la performance musicale sarà opera di Daniela De Francesco e il pomeriggio sarà condotto da Giustino Comi. Il ricavato di questo libro (€ 5) sarà tutto a favore di Telethon.

«Si ringrazia l'autore Cristina Ghislanzoni per questo dono che va ad aiutare Fondazione Telethon - spiegano gli organizzatori - perché con questo contributo faremo avanzare la ricerca verso la sperimentazione di nuove terapie sui pazienti. Il che significa aiutare le famiglie alle prese con una malattia ignota a ricevere una diagnosi certa nel minor tempo possibile e fare in modo che le cure sviluppate dai nostri ricercatori siano accessibili a sempre più bambini, di tutto il mondo». L'evento è a ingresso libero.