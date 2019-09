Letture animate d'Autunno - Valmadrera

La Biblioteca Civica di Valmadrera propone, per questo autunno, sette appuntamenti con le letture animate per i più piccoli: “Bambino piccino vieni ed ascolta…nonna Tiziana oggi per te racconta!”

Le letture si terranno i mercoledì 11 e 25 settembre, 9 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre, e 11 dicembre; Tutte le letture, pensate per bambini dai 3 ai 7 anni, saranno realizzate a cura di Tiziana Bergamini e si terranno a partire dalle 16.30.

Tiziana Bergamini, ormai storica lettrice per i bambini e per gli anziani di Valmadrera, ha saputo trasformare anno dopo anno le sue letture animate in veri spettacoli, con una forte interazione dei piccoli (e meno piccoli) spettatori, con giochi, canti, indovinelli e cacce al tesoro. Il suo impegno e la sua energia l’hanno portata spesso alla ribalta della cronaca, con una breve apparizione a Ballarò e servizi sulla stampa nazionale.

Le letture animate sono un’occasione importante per avvicinare i più piccoli al mondo della lettura: sia che abbiano già appreso i primi rudimenti della parola scritta, sia che siano ancora degli assidui “osservatori di figure”, per loro ascoltare una storia letta dalla voce di un adulto vuol dire entrarci, viverla, scriverla e riscriverla assieme; vuol dire stringere legami affettivi “per la vita” con il libro e il suo mondo, come ci insegnano progetti internazionali come Nati Per Leggere.

Le letture si terranno nella Sala Bambini della Biblioteca.