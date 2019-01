Valmadrera: letture animate in biblioteca a febbraio

La Biblioteca Civica di Valmadrera ha organizzato nuovi appuntamenti con le letture animate per bambini dai 3 ai 7 anni, per il mese di febbraio:

“E’ Febbraio il più piccino, il più allegro e birichino… Per le piazze e per le sale ci accompagna a Carnevale!”

Gli incontri saranno realizzati a cura di Tiziana Bergamini.

Le letture si terranno i mercoledì 6 e 27 febbraio dalle ore 16.30 presso la Sala Bambini della Biblioteca.