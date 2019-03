Libera: "100 passi verso il 21 marzo"

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera Contro le Mafie celebra la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Anche nella nostra provincia, Libera celebrerà questa giornata con tanti appuntamenti in diversi giorni. Per la giornata più importante, quella del 21 marzo, sono previsti la lettura dei nomi delle vittime di mafia, una passeggiata responsabile nei luoghi di "Pescarenico in fiore" e lo spettacolo teatrale "Per questo mi chiamo Giovanni". La lettura dei nomi delle vittime di mafia, quest'anno, sarà dedicata alle donne: i loro nomi saranno letti da 16 donne rappresentanti delle diverse anime della società e del territorio lecchese.

«Questa scelta - spiega Alberto Bonacina, Referente provinciale di Libera Lecco - è stata fatta non solo per dare la giusta memoria alle donne vittime delle mafie ma anche per sfatare uno dei più grandi miti in merito: la mafia ha un'etica e non tocca né le donne né i bambini. Nulla di più falso».

Il programma completo

Giovedì 21 marzo - Lecco

ore 15, "I fiori della legalità" - Lettura dei nomi delle donne vittime innocenti delle mafie (piazza Padre Cristoforo, Pescarenico);

ore 16, passeggiata responsabile nei luoghi di "Pescarenico in fiore" (quartiere di Pescarenico);

ore 17, "Per questo mi chiamo Giovanni" - Spettacolo teatrale a cura de Lo Stato dell'Arte (presso l’oratorio di Pescarenico, via Guado 10, Lecco).

Venerdì 22 marzo - Lecco

ore 10, Legalitour dedicato alle scuole;

ore 21, incontro con l’autore Alessandro Gallo (presso la Pizzeria Fiore - Cucina in libertà, via Belfiore 1 Lecco).

Sabato 23 marzo - dalle ore 20, Cassago Brianza