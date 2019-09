Matteo Della Bordella presenta "La via meno battuta - Tutto quello che mi ha insegnato la montagna" (Rizzoli).

Il presidente del Gruppo Ragni della Grignetta sarà presente venerdì 4 ottobre nella sala conferenze di Piazza Garibaldi 4. Organizza la libreria Libraccio in collaborazione con Assocultura Confcommercio. Un'ottima occasione per tutti gli appassionati di montagna e di alpinismo estremo per condividere il gruppo che rappresenta una delle eccellenze di Lecco.