A Lierna la Sagra di Sant'Ambrogio

Anche quest'anno torna l'Associazione Robindart Factory di Lecco per l'ormai tradizionale festa di Sant'Ambrogio: l'Amministrazione comunale di Lierna ha accolto con piacere la proposta del presidente Massimiliano Marini, che si impegna ad animare con l'iniziativa la "Sagra di Sant’Ambrogio”, festività del Santo Patrono del paese, domenica 2 dicembre, dalle ore 8 alle ore 18.

Saranno presenti gli Alpini, addetti alla preparazione della gustosa polenta taragna, e naturalmente la sempre attiva Pro loco.

Anche l'Istituto scolastico Comprensivo di Bellano e la scuola dell'infanzia di Lierna hanno aderito all'iniziativa, coinvolgendo i ragazzi alla manifestazione all'interno di specifici stand con loro creazioni. Infine per tutta via Parodi non mancheranno i venditori ambulanti con articoli di vari generi e gastronomici.