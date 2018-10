Torneo di burraco benefico

La Lilt Delegazione di Lecco - Onlus organizza un torneo di burraco per Sabato 24 novembre 2018 presso il locale mensa dell'ospedale "Alessandro Manzoni" di via dell'Eremo 9/11, Lecco. Inizio fissato per le ore 20.30.

Quota iscrizione 12€

Buffet e ricchi premi per i vincitori

Il ricavato sarà destinato all'acquisto di un fibroscopio

Per informazioni

Carla 334 19193997

Anna 338 1725272