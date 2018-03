Linee Lecco festeggia i papà, incontra i bambini e inaugura i nuovi mezzi

Un migliaio di giovanissimi degli asili comunali e paritari del comune di Lecco hanno preso parte dalla "Festa dei bambini per il papà" organizzata in centro città da Linee Lecco. L'azienda per il trasporto pubblico lecchese ha aperto la manifestazione alle 9, presentando i pullman acquistati a cavallo tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, destinati al servizio di trasporto pubblico locale e all'attività di noleggio e turismo. Nella centralissima piazza è stato portato anche un mezzo decorato con i disegni realizzati dai bambini delle scuole dell'infanzia durante il percorso informativo e formativo sulla modalità sostenibile, progettato e attuato per coinvolgere i giovanissimi.

Non solo informazione e presentazione dell'attività di Linee Lecco: tra le 9.30 e le 11 in piazza Garibaldi, piazza Cermenati e piazza XX Settembre si è svolto un grande spettacolo di giocoleria, sviluppatosi in contemporanea nelle tre location scelte.

«Siamo andati nelle scuole con lo scopo di promuovere il trasporto pubblico e i mezzi acquistati, dove possibile abbiamo fatto anche "giocare" i bambini sui nostri mezzi, facendogli provare a obliterare un biglietto e cose simili. Siamo soddisfatti, perchè si sono divertiti e ci hanno seguito, poi la giornata di sole di oggi ha completato tutto il percorso fatto con loro», ci ha spiegato un rappresentante dell'azienda a margine dell'iniziativa, che si chiuderà intorno alle ore 17.

