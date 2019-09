Sabato 21 settembre alle ore 10.30 presso la Casa del Cieco di Civate si terrà la presentazione del sito internet dedicato all’artista Carlo Loretz - un andeghee del secolo appena trascorso.

Secondo il Vocabolario del Cherubini (1839-1856), andeghee è un «uomo che va all’antica». In senso metaforico, è una persona che rimpiange un mondo che non c’è più.

Carlo Loretz si sente un andeghee perché prova nostalgia per quella città di Milano che non è sopravvissuta al dramma della seconda guerra mondiale.

Per l’occasione una scelta di quadri, disegni e ceramiche dell’artista sarà esposta nelle sale della Casa del Cieco.

L’evento è patrocinato dal Comune di Civate.