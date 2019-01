Ludoofficina creativa: sperimentazione degli opposti

Tornano a grande richiesta le ludoofficine in movimento al Parco Ludico!



SABATO 12 GENNAIO



Sperimentazione degli opposti: con la musica proveremo ad essere leggeri e pesanti, scattanti e lenti.

Un cappello magico ci suggerirà le varie forme che può assumere il corpo e saremo così alti, bassi, stretti, larghi, felici, arrabbiati, dritti e curvi, tranquiili e di fretta. ..

Su un foglio tracceremo poi tratti diversi, dal corto al lungo, dal sottile allo spesso per riprodurre graficamente ciò che è stato sperimentato con il corpo.



Si consiglia l’uso di calze antiscivolo.



Ci guiderà Francesca Volpi, psicomotricista e appassionata di danze, disegno e attività creative.

Laureata nel 2013 in scienze e tecniche psicologiche presso l'Università di Milano-Bicocca, ha conseguito nel 2016 la qualifica di psicomotricista funzionale presso ISFAR. Attualmente svolge laboratori di educazione psicomotoria in asili nido e scuole dell'infanzia dove può divertirsi giocando con i bambini i giochi dei bambini.



***

Programma del sabato pomeriggio:

14.30 accoglienza e gioco libero

15.30-17.30 laboratorio creativo

...pausa merenda verso le 16.30

17.30-18.30 gioco libero