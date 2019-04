Pasquapark: tornano le giostre a Lecco

“Che Pasqua sarebbe senza le Giostre di Lecco?”

Torna il tradizionale appuntamento pasquale con il Luna Park di Lecco. Per quest’anno, torna nuovamente nella sede dell’area spettacoli viaggianti del Bione, invece che nello stretto parcheggio dinanzi ai campi sportiti. Dal 6 al 28 aprile, l’area del “Bione” si trasformerà quindi in un vero e proprio parco divertimenti, con giostre, zucchero filato, pesci rossi, e divertimento assicurato per tutti i bambini.

Saranno giorni di puro divertimento, tra autoscontri, bruco mela, attrazioni per i più piccoli e chioschi per mangiare qualcosa di “sfizioso”.

Aperto tutti i giorni!