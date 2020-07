Doppio appuntamento con "I luoghi dell'Adda 2020":

SABATO 11 LUGLIO ore 21.15 c/o Parco del Nettuno - VERDERIO ( in caso di pioggia palestra Comunale, via Caduti della Libertà)

IN VIAGGIO CON I COMICI | Gli Equivochi

http://teatroinvito.it/luoghi-dell-adda/in-viaggio-con-i-comici/

DOMENICA 12 LUGLIO ore 21.15 c/o Cascina Maria - PADERNO D'ADDA ( i in caso di pioggia palestra Comunale, via Caduti della Libertà - Verderio)

CASA DEL POPOLO | Teatro dell'Argine

http://teatroinvito.it/luoghi-dell-adda/casa-del-popolo/

L'ingresso agli spettacoli è gratuito e la prenotazione è sempre fortemente raccomandata: segreteria@teatroinvito.it | Tel. 0341 1582439 - 346 5781822 (Lun - ven dalle 9.30 alle 13).

