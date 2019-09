Al via a Mandello, Città della Guzzi, il grande motoraduno internazionale

Mandello del Lario si appresta a vivere tre grandi giornate all'insegna della passione per la Guzzi. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre andrà in scena infatti il Motoraduno Internazionale. Un conto alla rovescia che prelude anche il clou del Centenario nel prossimo 2021. Alcune strutture ricettive hanno già in agenda prenotazioni per tale data. Nello scorso 2018, trentamila furono le presenze dei motociclisti che hanno con la loro adesione visitato il “tempio” la fabbrica Moto Guzzi e le adiacenze che raccontano la storia del passato dell'Aquila. Parliamo dell'Officina di Giorgio Ripamonti in via Cavour dove è nato il primo prototipo di queste due ruote divenute un mito in tutta Europa e nel mondo. Mostre,” Le Guzzi anteguerra” al Lido con le esposizioni “Le vie del Naco, una Guzzi compagna di viaggio”, a dare un valido supporto alle narrazioni del passato ancora presente. Musica, buona cucina in aerea manifestazioni a dare il concreto abbraccio e benvenuto ai centauri che con le loro variopinte tende si accamperanno nelle aree loro destinate. L'evento - che richiamerà appassionati da tutta Italia, Europa e non solo - è promosso dal Comitato Motoraduno Internazionale Mandello del Lario con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Nel programma stilato dal Comitato Motoraduno nulla è stato tralasciato. Dalle visite ai monumenti storici mandellesi, alle gite sul lago a bordo delle “Lucie” ai voli sulla mongolfiera con decollo dal campo di calcio. Nel centro cittadino alcuni negozi grazie alla creatività dei commercianti, sono state allestite delle vetrine a tema motoristico con mezzi made in Guzzi. Ed anche i piccoli alunni della scuola prima infanzia della Carcano di Molina, da domani esporranno il loro lavoro frutto di un attento studio di ricerca sulla moto nata a Mandello del Lario. Questi spaccati e altri momenti che coglieremo fotograficamente in questa tre giorni saranno oggetto del nostro giornale online. Nel “Fuori raduno” questa sera, giovedì, al teatro De Andrè alle ore 21 verranno proposte le immagini “Claudio Torri e la Dakar con la Moto Guzzi.”

La tre giorni avrà inizio domani, venerdì 6 alle ore 15 con il raduno in zona lago e il motorbike rally Start. Alla stessa ora, e fino alle 18, esposizione di moto storiche presso il monumento Carlo Guzzi. Sabato 7 sarà un susseguirsi di iniziativa dalle ore 9 alle 22.30 con lo show pirotecnico e la musica in piazza Mercato. Anche domenica si inizierà la mattina con esposizione di noto e rombo di motori fino al tardo pomeriggio. A mezzogiorno estrazione della lotteria e premiazione Off Road. Buon Motoraduno a tutti. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)