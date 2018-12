"Andando per presepi" a Mandello

Da domenica 9 dicembre parte l'allestimento dei presepi a Mandello, una mostra itinerante dal titolo "Andando per presepi" che resterà a disposizione del pubblico fino al prossimo 6 gennaio.

Tanti i partecipanti all'iniziativa patrocinata dal Comune, per la precisione 26:

Parrocchia Sant'Antonio Crebbio - (Chiesa)

Gamag - Torre Di Federico (Maggiana)

Gente Di Molina - Piazza Iv Novembre 11 (nei pressi della casetta dei libri)

Mondo Equo - Piazza Vittoria 5 - San Zeno (Bottega Equosolidale)

Enoteca Moioli e Rizzi - Via Parodi 25

Gioielleria Nani - Via Eritrea 13

Lucia Benedetta Missaglia - Via Grossi 16

Associazione Nazionale Alpini - Piazza Stazione

Lega Navale Italiana Mandello - Via Pra' Magno

Sara e Gabriele Ciappesoni - Via delle Erbe 9

Giuseppe Buccoliero - Via XXIV Maggio 31

Archivio Comunale Le Memoria Locale - Via Manzoni 44/3

Centro Anziani Comunale - Via Manzoni 44/3

Istituto "S. G.Antida" - Via Manzoni (in orario scolasitco Piazza Beata Vergine del Fiume)

Fabio Cogrossi Fabio - Via Risorgimento (Giardino della Magnolia)

"La Nostra Famiglia" - Via Sauro 5 (9-12 e 14-16)

Giacomo De Battista - Via Dei Cedri 2

Franco Curioni - Via Solferino 2 (Giardino)

Patrick e Iris Ronchi - Via San Martino 34/A

Parrocchia Sant'Eufemia Olcio - (Chiesa)

Giorgio Fasoli - Via Ronchi 2 (Olcio)

Antonio Ferrara - Via Per Somana 11 (Olcio)

Mauro Patuzzi - Via dei Partigiani 33 H

Parrocchia Sant'Abbondio Somana (Chiesa)

Balza e Greppi - Sentiero 17/A Zucco Sileggio (zona Sonvico)

Natività Vivente - Maggiana - "Ca' Dei Tuscan" Contrada Castello 5 (dalle ore 15 alle 18 dal 20/12)