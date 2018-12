Festa delle Associazioni a Mandello

Sabato a Molina, frazione di Mandello, saranno in piazza gli stand delle realtà del volontariato cittadino per la tradizionale Festa delle Associazioni. L'occasione, per i sodalizi, è propizia far conoscere le proprie attività.

Il programma prevede l'inaugurazione alle ore 10 con le letture per bambini alla sala civica di Via Dante con il gruppo "Favolare", mentre alle 12 aprirà il punto di ristorazione e alle 16 si svolgerà il tradizionale lancio dei palloncini con le letterine indirizzate a Babbo Natale.

I Nuovi Quaderni

L'8 dicembre alla Festa delle Associazioni di Mandello, l'Archivio Comunale Memoria Locale presenta i tre nuovi quaderni in una veste grafica curata e adatta a un regalo di Natale.

La "Grande Guerra e la nostra gente" è una ricca raccolta di immagini, lettere, diari, libri di preghiere, testimonianze a cui si aggiungono gli elenchi dei caduti, l'analisi di tutti i monumenti, la toponomastica di vie e piazze mandellesi che la ricordano. La Madonna di Debbio, restauri conservativi dei dipinti murali documenta con molte immagini il sapiente lavoro di recupero degli affreschi di questo santuario che conserva una bellissima Madonna del latte, a cui le nostre nonne erano particolarmente devote, Il marmo di Debbio relazione geologica di una scoperta ci porta indietro nel tempo quando qui c'era una cava.

A chi acquista questi due quaderni verrà donato il primo lavoro "Debbio, una Madonna da riscoprire". Si può sostenere l'Archivio tesserandosi per il 2019 con 10 euro.